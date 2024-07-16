資金、交屋潮來襲！營建代銷嗨翻 這11大上市櫃股價衝破百元

房市熱滾滾，上市櫃股價百元以上營建族群衝上逾10家。代銷龍頭海悅（2348）16日漲破300元，成為營建、代銷及營造族群中的股王，除海悅外，愛山林在內的「股價200元」級有4家，「股價100元」級則有6家。

預售市場買氣熱絡，代銷業者為最直接受惠對象，國內兩大代銷業者海悅、愛山林近來股價直漲，其中海悅今日直奔漲停，大漲28元，收309.5元，突破1997年高點，愛山林今收220元，漲幅3.04%，股價也創下歷史新高。

觀察上市櫃營建族群，依今日收盤價來看，股價200元級別的有海悅、愛山林、永信建、華友聯、潤弘，「股價100元」級有長虹、華固、潤隆、新潤、欣巴巴及晶悅。

海悅國際董事長黃希文、愛山林建設董事長祝文宇先前皆表示，現階段國內經濟穩健，台股接連創高，而在市場熱錢太多、通膨預期心理下，剛性買盤大量出籠，資金往房市流動，形成房市榮景。

祝文宇指出，除了資金外，房市最重要的還是供需問題，供給少、需求多的區域自然房價會上漲，像新竹土地取得困難，因為科技產業薪資所得也高，所以購屋需求強，至於台商資金解禁，應該也會有不少流入房市，今年房市都會是價量齊揚的態勢。

業內人士指出，房市迎來台股上漲、台商解禁兩大資金潮，皆替建商增加不少底氣，但更重要的是，建商迎來的不僅是市況熱，而是過去疫情時的海量推案潮，正進入交屋入帳黃金期。

以愛山林來看，除了手握千億元代銷案量，未來六年有1,700億元的自建案陸續完工，上市資優生華固建設明年起、往後四年也有逾1,000億元的完工量，興富發明年起則將有800億元的新屋完工量，2027年則來到千億元以上，其餘上市櫃建商也都大致排定未來五年的完工量，平均每年穩定都有百億元起。

此外，值得注意的是，市況熱絡也讓建商積極回補土地庫存，據第一太戴維斯統計，今年上半年建商購置土地交易金額合計共670億元，年增120%，其中遠雄、亞昕、國聚、愛山林等建商購地金額都超過30億元，顯見建商看好房市後況，年局腳步更為積極。

建商指出，目前市場資金太多，但沒有良好的投資管道，造成房市上揚力道強勁，建案銷售價格跟購買力道都超乎預期的好，且部分區域因為素地難求，也有新案供不應求的問題，整體而言，房價還沒看到見頂的跡象。