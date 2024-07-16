遠雄港跨境物流專倉 啟用

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

遠雄港（5607）與東風集團旗下東風航空貨運承攬公司，昨（16）日共同辦理跨境電商自動化物流專倉之開工營運典禮，預計今日正式開倉營運，提供兩岸三地貨物運輸更完善之物流服務，可望衝高台灣貿易貨量，帶旺遠雄港下半年營運。

遠雄港指出，這座物流專倉為一地上三層及地下一層之獨立快遞通關倉庫，建物量體約3,965坪，涵蓋通關倉儲區、物流操作區、辦公區域等作業空間，提供營運安全與通關效率，可望擴大台灣空運快遞市場。

遠雄港董事長葉鈞耀表示，知名的AI大廠輝達已經正式進駐「遠雄航空自由貿易港區」，目前已經租一棟，在AI等產品加持下，今年營運可望持續成長。

桃園國際機場位居東亞樞紐位置，近年來兩岸經貿的空運進口和空運出口貿易量呈現穩定成長的趨勢，因而更依賴穩定的物流支援及快速的貨件處理效率。

AI 跨境電商 遠雄

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