勝一 上季EPS 1.85元

化工股勝一（1773）昨（16）日公布第2季財報，稅後純益4.6億元，季增15.2%、年增12.3%，每股稅後純益（EPS）1.85元；累計今年上半年稅後純益8.6億元，年增10.8%，上半年EPS 3.45元。

勝一董事會也通過，原由董事長孫靜源兼任的總經理職位，因企業營運規模逐漸擴大，擬組織再造調整，因此將由原副總經理孫啟發出任公司新任總經理。

此外，勝一也公告，將把高雄岡山的4,508.85坪的土地，以每坪約2.93萬元、總價1.32億元出售給100%子公司鴻勝化學科技公司，以配合集團整體營運規劃。

勝一化工成立於1979年，2024年適逢創立屆滿45周年，從傳統溶劑成功轉型並站穩工業級與半導體先進製程等電子級溶劑市場，扮演電子產業供應鏈舉足輕重的溶劑供應商角色，據了解該公司也是台積電供應鏈廠商。

法人分析，勝一的產品分為電子級溶劑及工業級溶劑，其中電子級溶劑主要供應給IC半導體製造、LCD面板、半導體封裝、以及LED發光二極體；工業級溶劑具主要供應至塗料、樹脂及油墨等需求。由於勝一化工已經成為台灣半導體產業中的重要溶劑供應商，來自電子產業的營收占比達到六成，堪稱上市櫃化工公司中，最具代表性的半導體概念股之一。

法人看好，勝一今年由於半導體客戶需求回升、面板前景雖然相對不明，但勝一業績仍將迎來穩定成長動能，下半年則可再觀察AI對半導體需求是否會再提升。

此外，法人指出，上半年半導體產業仍處於調整期，但最壞情況已過，下半年隨半導體需求復甦，出貨可望隨之成長。

整體而言，在台積電供應鏈國產化趨勢帶動下，下半年隨半導體需求復甦，電子級半導體溶劑出貨可望逐季放量，尤其是近幾年陸續導入7、5奈米之清洗液、蝕刻液，至於3奈米產品後續則可逐漸放大。