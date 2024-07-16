AI用電大增 重電股來電

經濟部預估2024至2033年電力需求年均成長率為2.8%，AI用電預估2028年達到224萬瓩。法人指出，2024年新裝置容量和夜間備載容量率僅8.5%，均低於預期，導致明年跳電機率增加，這將有利於強韌電網預算執行，帶動國內士電（1503）、大亞等重電設備股營運。

分析師指出，經濟部2024年全國電力資源供需報告提及，再生能源案場建置因原物料價格、社會溝通時間、案場施工期等因素，影響再生能源建置時程，造成原規劃2025年再生能源發電占比20%的目標延後到2026年才能達到，2025年再生能源占比僅有15%。

比對前一、二年度全國電力資源供需報告，2024年淨新裝置容量僅達786.3萬瓩，低於原先預期的989.3萬瓩；2024年夜間備載容量率僅8.5%，低於原先預期的10.2%，2025年備載容量僅小幅上升至10.3%，使得2025年跳電機率增加。

對比2024年度全國電力資源供需報告，經濟部下修未來電力供給淨新增裝置容量規劃與夜間備用容量率，使得2025年跳電機率增加。

考量強韌電網政策本是改善2022年「303跳電」事件的政策目標，隨著2025年跳電機率可能增加，法人預期，將有利強韌電網預算執行，甚至是出現調整，帶動國內重電設備股營運，有利士電、大亞等供應鏈營運。

其中，關於士電，法人指出，看好士電今年營運滿載，且即將跨入美國市場，未來國內商機也受惠綠電帶來的光電案場建置需求，加上2025年重電出口、產能擴增，獲利將再度成長。