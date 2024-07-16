外食人口持續增加，超商雙雄受鮮食商機加持，上半年營收均繳出佳績，為了衝刺下半年，全家（5903）、統一超都將聚焦市場需求，持續擴大產品與通路量能，營運動能將同步看增。

全家表示，將積極擴大品項，持續推出多元化商品；統一超則是指出，公司將多角化經營，帶動換季食飲持續挹注營收表現。全家董事長葉榮廷說，「便利商店受天氣影響，遠遠大於景氣」，在高溫氣候下，第3季旺季更熱絡可期。

在營運面，葉榮廷表示，上半年營收年成長逾6%，主要是鮮食銷售以及展店兩大挹注，其中鮮食部分亮眼，三明治成長超過三成，麵包、冷藏鮮食也有上看10%的成長。展望本季，看好夏日商機帶來的成長動能，全家將更積極迎戰。