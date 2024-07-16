房市熱 建商砸128億台中獵地

房市熱，建商台中大獵地。根據統計，7月以來不到半個月時間，包括興富發（2542）、達麗、新美齊、大城地產及中悅等建商都在台中大補土地庫存，合計有4,814坪土地入袋，投入資金超過128億元。

上述建商購入的土地，主要分布於台中北屯機捷特區、14期，以及西屯7期、13期等地。法人預期，未來建商開發量能持續擴大，有望為上述營建股蓄積充沛案源。

市調指出，從7月1日到12日之間，先是達麗建設以5.71億餘元購入北屯14期洲際段583坪土地；接著大城地產以5.6億元買下北屯文北段631坪土地；中悅建設17.5億元購入西屯惠民段468坪土地；新美齊以38.8億元購入南屯惠仁段1,149坪土地。