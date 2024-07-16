陸鋼價逆勢揚 中鴻利多

鋼市低迷聲中，大陸鋼價卻逆勢上漲，近期每公噸調高人民幣30元至40元、約當5.5美元，主因在於中共三中全會有望提出刺激經濟措施，有望帶動用鋼需求，業內預期，大陸鋼價上漲對中鴻（2014）即將開出的8月新盤價有正面效益。

上市鋼廠主管表示，國內鋼價偏高，迫使出口為主的鋼廠向海外採購便宜料源，才足以在國際舞台上競爭，近期多項指標顯示國外鋼價持續下修，中鋼8月盤價仍以平盤定調，用戶冷淡以對。

中鋼專家指出，與日本、南韓大鋼廠的開盤邏輯差距不大，由於目前各類鋼種行情，以普通熱軋以及再軋延的熱軋(RRQ)價格較弱，但其他種類行情依舊有基本支撐，加上目前原本就是淡季，再降價不見得會有訂單，因此穩價維持市場信心的重要性浮上檯面。

隨著中鋼盤價出爐後，中鴻即將跟進開8月盤，面對市場壓力下，是否調降價格列為選項，但此舉等同與母公司中鋼不一致，如今大陸鋼價跌深反彈，讓中鴻有台階撐盤不跌。

中鋼專家指出，商情顯示大陸熱軋鋼捲現貨價格明顯反彈，華東倉庫交貨每公噸大約在人民幣3,690至3,710元間、約當509至511美元，較上周上漲人民幣30至40元、約當5.5美元。

大陸熱軋現貨與期貨價格上漲，以及主要鋼鐵原料焦炭、焦煤、鐵礦石行情全面轉熱，主因在於中共三中全會召開，面對各項經濟數據有待提振的前提下，如此重要的關鍵政治會議有望提出刺激措施，樂觀期待可帶動用鋼需求，刺激鋼鐵價格反彈。

大陸國家統計局（NBS）最新數據顯示，第2季度經濟增長4.7%，低於第一季度的5.3%。

同時，中國大陸房地產投資在2024年上半年月累計年減10%，而基礎設施和製造業的投資雖然增長，但增速放緩，凸顯亟需重磅級的政策利多，帶動更好的經濟成長，期待下半年的表現能夠強過上半年，方能創造全年經濟數據回到積極增長的正向軌跡。