和泰、裕隆出招 衝刺銷售

豪華進口車下半年持續量增，而國產車則積極迎戰，包括和泰（2207）、裕隆、南陽均祭出新策略發力應對，擴大促銷力道、加快車款更新頻率，除了「穩盤」還要積極搶市，為下半年車市增添動能。

進口車6月占整體車市過半，市占率從第二到第五都是豪華車品牌。和泰車總經理蘇純興認為，車輛市場M型化發展是一個大趨勢，而進口車過半未來恐怕成為常態。進口車車款眾多，強勢導入對國產車是重大考驗，國產車廠只能更積極選擇車款應戰。

因應豪華車挑戰，各大車廠紛紛祭出策略。其中，和泰車順勢在夏日推出國產車促銷相關活動，並持續擴大量能，期許能帶入更大的銷售動能，6月已經看到成果，7月表現可期。

因應進口車競爭，現代汽車打出的每年一款國產車有效帶動品牌銷售量；另外，裕隆集團旗下中華車引進MG以來，也強調一年增加一款國產車。

業內人士說，導入國產車必須投資的資源相當多，也必須提前因應，不如進口車款具備彈性，這也是國產車在整體市占愈來愈弱勢的重要因素。

今年上半年台灣車市趨緩，整體乘用車市場掛牌量199,613輛，微幅下降約1%；豪華小客車市場則是59,730輛掛牌量，微幅衰退約2%。整體市場成長趨緩。台灣賓士以破萬量銷售達成雙位數年增率，在同業中表現亮眼，整體品牌掛牌數成長突破5%。

台灣賓士新車銷售又以休旅車型挹注最多 ，整體電動車則成長20%。台灣賓士對今年銷售成績持樂觀預期，可望保持成長動能，預計將超越去年。

汎德永業也指出，上半年台灣車市火熱，Porsche經典的911、718跑車、Cayenne、Cayenne Coupe穩定交車，加上電動車銷售熱度不墜，BMW iX1、iX2、iX大量抵港交車，BMW電動車6月單月交車數再寫新紀錄，純電車款交車占比已連續兩個月突破四成。

蘇純興指出，M型化社會發展，進口車占比大幅提高，其實只是恢復疫情前市場狀況，且預期這種情況恐怕很難改變。

疫情期間因為車用晶片供應及整個供應鏈脆弱問題，進口車供應量大減，隨著進口車供應量恢復正常，市場對進口車需求強勁，進口車與國產車各半、互為消長局面很難改變。

造成進口車占比拉高的另一個因素是TOYOTA的RAV4，去年因為抵台數量不足，掛牌數減少，今年恢復供應量後，快速拉高台灣進口車數量。