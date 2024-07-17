華航：北美貨運商機起飛

紅海太塞，貨櫃海運貨量外溢到空運。華航（2610）總經理高星潢指出，未來北美市場客、貨運布局更完整，華航全力衝刺客貨運營收更上層樓；尤其紅海危機造成的海運亂象，已經看到海轉空的貨運需求出籠，北美龐大的航空貨運商機才剛開始起飛。

華航14日首度直航美國西雅圖，15日於西雅圖舉行慶祝餐會，由高星潢主持。高星潢表示，全球旅運持續增溫，華航滿足疫後強勁需求，上半年合併營收988.81億元，登歷史新高，其中客運收入646.76億元，年增幅17.01%，東北亞及北美航線載客暢旺，台灣往返日韓、美國旅客持續成長。

高星潢指出，此次首飛西雅圖，為華航貨運提升大量能，西雅圖為華航既有貨運航點，主要瞄準航材、半導體設備、櫻桃、海鮮等時效性生鮮貨品，隨客運航線啟航，客機腹艙載貨增加，同時提升美線貨運班表及密度，衝刺營收成長。

在貨運策略方面，華航持續以優化機型航網、強化收益管理為策略，關注跨境電商與AI相關半導體市場脈動，彈性布局航網規劃，同時爭取中長期客製化及專案包機，延攬高收益貨源，掌握貨運需求商機。