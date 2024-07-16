勝一上半年每股賺3.45元 展開二代接班布局

化工廠勝一今天公布半年報，上半年營收新台幣52.85億元，年增10.7%；稅後純益8.62億元，也比去年同期成長10.8%，換算每股純益3.45元。

勝一第2季稅後純益4.61億元，季增15.25%，年增12.43%，換算單季每股純益1.85元，創下近2年新高。

勝一生產半導體溶劑等化工產品，搭上國內半導體產業鏈成長，營運表現穩健，從2016年起，已連續8年賺進超過半個股本。

隨企業營運規模逐漸擴大，勝一進行組織再造調整，今天董事會決議一系列高層人事調整，包括董事長孫靜源免兼總座，由兒子、副總經理孫啟發升任成為新總經理，展開二代接班布局。

另外孫啟發留下的副總經理職缺，也由財務部經理黃有慶和特別助理王興嘉升任，兩人分別擔任財務及行政副總經理，與生產及研發副總經理。

勝一為配合集團整體營運規劃，今天也通過將位在高雄岡山的14,905平方公尺（約4508坪）土地，以1.32億元，出售予100%持股子公司鴻勝化學。