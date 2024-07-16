國建下半年為入帳高峰 順利填息

老字號上市建商國泰建設今天除息，每股配發現金股利1元，開盤參考價為30.4元，今天盤中衝上31.6元，順利完成一日填息。

今年為國泰建設60週年，密集在台北內湖、新北中和、新莊、三重，台中與台南等地區推案，總銷約新台幣600億元，國泰建設可分回的總銷約300億元，為有史以來推案最高的紀錄，下半年為入帳高峰，帶動今天股價向上。

國泰建設董事長張清櫆在今年股東會，談到央行公布第6波選擇性信用管制。他認為，預售買氣多少會受影響，但有需求的人還是會買，對市場衝擊不大，他預估今年下半年房市將溫和成長。

他指出，最近房市確實較熱，並不希望市場快速升溫，而是溫和穩步向上。對於央行公布第6波選擇性信用管制，他認為對預售市場的心理影響較大，但不會有實質的影響，有需求的客戶還是可能會買房。