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股市強漲帶旺餐飲業 新天地：3動能挹注營運

中央社／ 台北16日電

AI帶動經濟成長，企業獎勵聚餐及股民慶祝犒賞挹注下，帶旺餐飲業聚餐紅利，新天地餐飲集團看好3大動能，包括婚宴市場續旺、改裝翻新挹注與餐飲比重提升，將挹注未來營運。

台股加權指數近期不斷創高，主計總處上修今年經濟成長率至3.94%，為近10年次高，利多激發民間與企業消費力，帶旺餐飲業6月營收

新天地餐飲集團自結6月合併營收新台幣1.28億元，月增28.4%、年增37.1%，上半年合併營收累計達9.36億元，年增27.8%，雙創歷史同期新高。

漢來美食6月營收創同期新高，累計上半年營收29.95億元，年成長約24%，刷新歷史紀錄。乾杯集團表示，6月受惠端午連假聚餐效應，台灣餐飲事業表現穩健。

企業獎勵聚餐及股民慶祝犒賞挹注下，餐價也隨之上調，新天地觀察，近3個月高檔餐廳大型聚餐、包場的頻次大幅增加，以親友聚餐、企業包場為主，帶動6月營收較5月成長，足見這波經濟成長所創造的聚餐紅利。

新天地餐飲集團表示，旗下4大婚宴品牌、共8處據點，今年受惠宴會熱潮，加上工商宴席需求大增，下半年宴會市場持續暢旺，旗下高價婚宴品牌接單已排至2026年2月。

面對結婚對數減少、喜宴桌數下滑及新人登記不辦婚宴的考驗，新天地集團品牌行銷副總經理林國威表示，新天地未來營收來自3股動能，首先是中高價婚宴市場持續暢旺，「講究」與「將就」的婚禮M型化市場已成形，新天地聚焦中高價宴會品牌，訂席熱度不受影響。

他進一步說，第二，新天地持續翻新既有宴會廳裝潢，梧棲創始店、雅悅會館南港店將斥資5000萬元翻新，預計帶動今年下半年及明年宴會接單數量較去年成長。

第三，新天地積極打造第2成長引擎，發展中高價連鎖餐飲品牌，除了鐵板燒及鍋物品牌持續展店外，預計明年再催生第3個新品牌，鎖定中高價燒肉市場，逐步提高餐飲在新天地營收的比重。

營收 餐飲業

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