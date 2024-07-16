富邦金（2881）股價60元時被說漲不上去！ 肥羊：高學歷的笨蛋最可怕

【股市爆料同學會．金融股肥羊】

記得去年富邦60元的時候，我的醫學系同學告訴我，富邦漲不上去，再來就要下跌，直接封鎖，我最討厭熟人放肆了，今天富邦91.4元了，為何醫師多腦X呢？

想知道這個問題，就得先知道甚麼樣的人，會當醫師呢，當然是腦袋很好，每天睡覺都能考出好成績的人，如果你把自己的數學答案，拿給醫師抄，他會願意抄嗎，絕對不會，因為他看不起你，又怎麼可能會抄你的答案呢？

過度的優越感，導致這群醫師極度膨脹，他們覺得自己就是股神，不可能聽任何人的意見，結果就是炒股大賠，有人問，肥羊王好像也是這副優越感的性格，兩者的差別在哪呢，在於實力啊，羊群就得跟隨群體前進，牧羊犬就得站在前面領導羊群，明明是頭羊，卻想領導羊群，這註定是個悲劇啊！

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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