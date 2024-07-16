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中信金（2891）遭酸一天除息兩次！ 專家：今年要繼續創新高應該不是問題！

聯合新聞網／ Andyworld
中信金控。 （聯合報系資料庫）
中信金控。 （聯合報系資料庫）

中信金昨天（7/15）除息1.8元，開盤價原本是38.4元，收盤貼息就算了，還跌了0.75元，使得終場收在37.65元，被網友們戲稱一天除了兩次息。

中信金去年EPS落在2.82元，創下2004年以來的新高，不僅如此，1.8元現金股利也創下新高，配發率達64％。中信金到六月為止，EPS已經來到1.85元，比去年同期的1.48元還要高25％，今年要繼續創新高應該不是問題！

外資七月起對中信金大倒貨，投信小撿貨，市場上可能想要參與除息行情而股價上漲，然而現在股價卻軟弱貼息。無論原因是什麼，從殖利率的角度來看，如果今年的業績不錯，明年配發1.5元～2元之間的話，而股價落在30元～40元，都還有5％的殖利率。但是股價現在處於相對高檔的位置，這方面也是要有居高思維的心態！

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2891中信金 金融股

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