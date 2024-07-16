東台 下半年營收點火

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導
東台精機近六季營運概況
東台精機近六季營運概況

工具機大廠東台精機（4526）下半年營收點火。東台表示，PCB業客戶泰國廠預計第3季逐步完工啟用，PCB設備可望在下半年陸續貢獻營收。另外，布局半導體設備零部件與半導體製程耗材加工產業，下半年到明年上半年也會有較顯著貢獻。

東台深耕泰國市場已逾30年，泰國東台技術應用中心日前舉辦為期兩天的Open house廠內展活動，展示最新電動車零組件加工技術、智慧製造與積層製造解決方案，獲得極高評價，當場有客戶直接下單採購設備，後續效益持續發酵。

東台集團旗下榮田今年初登錄興櫃後，不再併入合併營收。東台6月合併營收3.92億元，月減27.8%、年減51.4%；累計上半年合併營收26.79億元、年減28.4%。目前，在手訂單30億元，能見度看到第4季。

東台表示，營收衰退，主要因為去年下半年開始接單不佳所致，公司預期今年下半年市場可望逐步復甦。法人則估，東台今年半導體及電子相關設備將是帶動營運成長的雙引擎，全年營收力拚持平或略增，下半年有機會轉盈。

東台主要產品包括立/臥式加工中心機、立/臥式車床、複合式加工中心、搪銑床、金屬積層製造設備、PCB加工機、雷射加工機等，可滿足一站式購足服務。

近幾年，東台積極推動轉型與開發新產品。其中，積極佈局半導體設備零部件與半導體製程耗材加工產業，今年陸續開花結果。

此外，由於PCB客戶先後至泰國設廠開出產能，可望帶動泰國PCB全球產值，東台受惠此商機，預期今年下半年開始，電子相關設備營收可望有明顯成長。

半導體 泰國 營收

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