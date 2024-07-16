中鋼 8月開出平盤

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導

中鋼（2002）昨（15）日開出8月盤價並以平盤定調，全力穩定鋼鐵行情外，罕見公開呼籲下游用鋼產業，應遠離中國大陸有逃稅疑慮的鋼材以「去風險」，引發市場討論。

上市鋼廠主管說，大陸寶武鋼、鞍本鋼8月板材行情每公噸跌人民幣100元至200元，中鋼仍堅持走平盤策略，接下來就看後續配套方案如何安排，再決定採購方向。

中鋼表示，近期中國大陸各省市陸續成立「警稅合成作戰中心」取締逃漏稅， 犯罪者將面臨巨額罰金及刑事、行政責任，追溯可達30年，其中部分目標直接劍指鋼鐵出口外銷；另一方面，今年來歐、美、亞、非等國對中國大陸啟動一連串反傾銷、提高關稅等舉措，顯見防堵大陸非法低價鋼品及守護自身產業已成國際共識。

中鋼公開呼籲，下游業者與終端用戶應遠離大陸有逃稅疑慮的鋼鐵料源，避免台灣涉及此類非法鋼材交易，傷害台灣國際形象與正常貿易行為，同時降低受各國制裁中國大陸鋼材與鋼材製品牽連的風險，如反規避、洗產地等疑慮，以共同維護國內用鋼產業長遠發展的根基。

中鋼 鋼鐵

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