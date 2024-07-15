東陽上半年稅前獲利逾28億元年增79% 創新高

車用零配件廠東陽上午公布今年前6月稅前淨利新台幣28.17億元，較去年同期15.75億成長79%，累計每股稅前純益4.65元，創史上新高。法人指出，主要是北美AM件出貨挹注東陽上半年獲利表現。

東陽自結6月稅前淨利3.29億元，其中匯兌利益309萬元，較去年同期匯兌收益4351萬元減少。東陽指出，若排除兩期匯兌因素，今年6月獲利與去年同期相當。

東陽分析，今年上半年獲利持續創新高，不過近期受到缺櫃、缺艙、運費連漲等因素影響，滿手訂單出不了貨；東陽持續強化產品線，為下半年傳統旺季做準備。

本土投顧法人分析，東陽第3季雖有歐洲車廠季節性暑休因素，不過北美市場對售後維修件（AM）拉貨力道續強，原廠委託製造（OEM）廠電動車配件拉貨穩健，預期第3季營運不淡。

東陽下半年持續購地擴廠、提升產能，預估今年資本支出42億元，其中設備廠房模具等支出32億元，土地支出約10億元。

在電動車布局，市場評估今年電動車配件占東陽OEM業績比重可提升超過15%，2025年東陽電動車零配件占OEM業績比重上看25%。