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美時拚併購 瞄準東南亞

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

美時（1795）副總經理沈燁表示，美時繼6月宣布併購全球知名學名藥廠Teva pharmaceuticals泰國子公司與其業務後，不排除持續在東南亞展開併購，尤其泰國若有機會將收購一座廠房，而近期也會完成一項新產品的併購。

「2024傑出生技產業獎」日前公布得獎廠商，美時以「雙向市場拓展、雙向產品發展」發展策略獲獎。沈燁表示，美時的市場成長可分為地域擴張與產品擴張，從亞洲地域來看，東南亞是很重要的布局重點；在產品的擴張方面，未來五年將逐步由學名藥往更多創新產品去發展，例如505(b)(2)新劑型藥物、甚至新成分新藥（NCE）。

美時今年6月上旬曾宣布，將以15億元收購全球知名學名藥廠Teva pharmaceuticals泰國子公司與其業務，此項收購預計在2024年第3季度完成。該公司今年第2季營收47.4億元，季增13%、年增6.8%。

針對東南亞市場的擴張，沈燁表示，還會持續尋找併購標的，尤其東南亞的泰國有可能會再買下一座廠。但是他說明，美時若要在海外進行擴廠，一定會有很明確的市場目標，公司並不會從事委託開發與製造服務（CDMO）業務，若有任何擴張一定是優先投資產品。

沈燁表示，針對東南亞市場，美時對泰國、越南、菲律賓及印尼都有擴張的興趣，目前已有幾個案子正在談，近期有機會先完成一項產品線的併購，而不是公司的併購。法人推測，這項新併購有機會在第3季完成。

針對產品擴張策略，沈燁說明，美時將逐步展開對505(b)(2)藥物的研發，相關技術是由來自其他市場的合作夥伴授權提供，並專案引進NCE藥物，但美時並不會自己從無到有進行開發。

併購 東南亞 美時

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