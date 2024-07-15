中鋼構 訂單持續看增

中鋼構（2013）持續接單，子公司聯鋼營造動能持續向上提升，隨著國內公共工程建設預算創新高，加上AI及高科技議題發酵，促使廠辦建設熱度提高，預期下半年營造業景氣將轉強，鋼構訂單可望持續增溫。

上市營造建商指出，國內人力短缺，加上疫情結束後觀光、餐飲業復甦，導致勞動市場競爭更趨激烈，營造產業面臨缺工情況日益嚴峻，雖然政府引入移工的相關規定放寬，但引進的移工數依舊緩不濟急。

此外，國際地緣政治衝突加深，墊高原油價格，政府開徵碳費造成水泥、鋼筋等建材價格上漲，導致營建成本上揚，對營造業都是挑戰。

中鋼構總經理、聯鋼營造董事長黃源章指出，展望未來公共工程建設預算創新高，有助於公部門新案釋出。

另國內經濟穩步復甦有助於增添商辦建設需求，再加上AI及高科技議題發酵挹注國內電子製造大廠訂單業績上揚，許多科學園區陸續擴建，促使廠辦建設熱度提高，未來半年營造業景氣以好轉看待。

黃源章表示，聯鋼營造的動能不墜，目前較大工案如205兵工廠大樹北營區已進入收尾階段，光復營區目前除依工程進度持續推進外，並開始進行業主追加作業，尚待業主回覆。

此外，亞太棒球場預計於2024年完成，後續估驗請款及業主追加作業陸續到位，而目前新案台南PS變電所、燕北大樓新建案等工程已陸續展開，都有望為營運添加柴火。