興富發砸37億 台中獵地

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

獵地王興富發砸37.94億元買下台中七期華盛頓幼兒園。興富發（2542）12日公告， 代子公司碧江企業公告，取得台中市西屯區惠順段62地號土地一筆（含建物），土地面積約1,331坪，包含建物購買總價為37.94億元，交易人為自然人等10人。

興富發建設副總廖昭雄表示，此次購入的台中市西屯區惠順段土地，目前建物為華盛頓幼兒園，位在市政路上，地理位址絕佳，預計明年6月搬遷，之後將走危老程序，將規劃20幾坪的小坪數住宅，樓高應該會在26到28層，預計最快2026年才會推案。

興富發近年在台中七期推出不少個案，今年更首度在七期推出的總銷80億元的微型商辦「市政萬象廣場」，業者指出，該案銷售狀況不錯，看好台中未來長期發展，加上七期土地稀缺，擁有的地位無法取代，因此再度購入七期千坪土地。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，對建商而言，幼兒園屬於低密度開發，具備地坪大、地段佳等優勢，近年也成為建商購地的心頭好，而七期開發飽和，興富發此次購地就是看準土地價值，換算土地每坪成交單價約285萬元。

住展雜誌總監陳炳辰則指出，該地段緊鄰市政特區，鍍金價值不言可喻，加上業者預計規劃為小宅案，有其主流性。

針對房市狀況，興富發認為，國內房市表現佳，顯見金融環境控制得當，而今年國內經濟表現強勁，大環境好的狀況下，市場資金充沛，房地產沒有不好的理由。

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