統一佳佳三品牌拓點

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

統一（1216）集團旗下轉投資統一佳佳共有三大品牌，目前店數15家，下半年擴大展店，繼7月10日於土城開出「BEING sport統一健身俱樂部」後，兩大休閒品牌「BEING sport統一健身俱樂部」及「BEING spa」將於7月14日進駐台南「南山人壽大樓」。

統一董事長羅智先日前也表示，台灣健身市場超過9,000家，行業沒問題，就是規模不夠大，還有成長空間，「統一佳佳」並不會退場；對統一佳佳來說，行業沒問題，且原來營運上都可以自給自足，但前幾年疫情期間才呈現虧損，疫後整體回歸，在評估規模不夠大前提下，未來還有發展空間。

BEING sport台南南山館由統一集團美麗事業董事長高秀玲原創設計，空間將近千坪，以「綠茵．琉光．繁花」為設計主軸，並引進專業的運動器材，搭配每週免費課程，以專業教練團隊，透過InBody進行精密身體組成分析，打造出客製化的訓練計畫。

BEING spa台南南山館以簡約白淨的主基調，共有8間芳療房，所有芳療房均有獨立的淋浴與盥洗空間，另精心佈置一間VVIP尊寵房，特別設置雙人按摩浴缸及桑拿蒸氣室，打造多元環境。

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