劍麟客戶下單動能升溫

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

劍麟（2228）看好汽車安全配備零組件數量提升趨勢明確，客戶下單動能續擴大，公司並與汽車事業主要客戶業務合作，並持續與客戶共同研發新款車用安全件產品開發設計，藉由智能製造的生產策略轉型結合新科技與技術，可望帶來更多的新訂單，成為推升下半年營收、獲利成長新動能。

劍麟主營產品主要分為汽車氣囊零組件、百貨展示架及衣架兩大類產品。

其中的汽車氣囊零組件主要以生產膝式、側邊安全氣囊與氣簾系統充氣器殼體，預縮式安全帶精密導管、電子動力輔助方向盤轉向系統零件等汽車零組件為主。

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