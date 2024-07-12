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中碳產能躍增 營運補

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中碳（1723）因應鋰電池下游需求擴大，將於第3季提升石墨碳微球產能，由一年2,000公噸增為6,000公噸。法人看好該公司在碳材料新布局動作，將挹注營運成長新動能。

法人表示，中碳6月營收為5.3億元，月減28%、年減27.5%；上半年累計營收達37.6億元，較去年同期衰退17.7%，主要原因是軟瀝青價格較去年同期下滑影響；至於苯則因中國大陸下游產能大量開出，第2季價格及利差回落。

不過，該公司正著力布局碳材料區塊，以2023年營收來看，碳材料占比10.5%，而今年前五月占比已提升至12%，主要產品為應用於鋰電池負極材料的石墨碳微球（生球、熟球）。

中碳的碳材料不僅與鋰電池廠商合作，開發出具備高功率、長壽命等優勢的石墨負極產品，隨著鋰電池電容量需求提高，後續自主開發的石墨負極材料單位電容量將進一步提升1.33倍以上。

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