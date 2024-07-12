鳳凰出擊 強攻夏季旅展

夏季旅展「台北國際夏季旅展」昨（12）日開跑，鳳凰旅遊（5706）總經理卞傑民表示，這是旅行社業者搶攻秋冬團及跨年團的最佳時機，考量到深度旅遊銷售愈來愈好，今年主打北歐極光團、一生必遊的南極，還有郵輪、秋冬賞楓行程，首日買氣不錯，有助於推升下半年營收、獲利再向上攀升。

鳳凰旅遊今年首季合併營收約5.96億元、年增71%，稅後純益0.76億元，每股盈餘1.04元，今年表現優於去年；看好今年出國旅遊需求跟去年一樣旺，增加各種產品規劃，全力搶攻疫後旅遊需求持續暢旺商機。

卞傑民進一步指出，搶攻航空公司航班恢復產品多元商機，今年「台北國際夏季旅展」鳳凰旅遊搶攻秋冬市場祭出史上最狂促銷，針對賞楓、極光、跨年團強檔行程強勢登場，部分路線甚至明年農曆春節黃金檔期也已搶鮮上架，第一天的買氣不錯，代表著市場需求很旺，只要有好康，消費者都願意買單。

疫後觀光市場強勁復甦，鳳凰已推出五大營運策略瞄準市場商機，針對歐洲河輪及南極遊輪等高端產品，召開產品發表會加強推廣；參與旅展及持續社群媒體廣告，增加產品曝光機會；布局郵輪市場，參與以基隆、高雄為母港之東北亞區包船航程及上架長、短線機加船(flight cruise)產品；規劃秋季日本賞楓包機；爭取下半年獎勵旅遊團承辦機會。