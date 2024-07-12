泛用樹脂跌價 台化有壓

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
五大泛用樹脂近一周報價變化情況
五大泛用樹脂近一周報價變化情況

下游觀望氛圍加重下，泛用樹脂本周行情處於弱勢盤整，包括聚苯乙烯（PS）、聚丙烯（PP）跌價每公噸10至15美元，供應商台化（1326）、國喬和台達化等短期營運恐承壓，惟市場對第3季需求不看淡。

市場人士表示，觀察近期油價變化，由於颶風貝羅（Beryl）對美國德州的原油基礎設施破壞性不如預期嚴重等因素，使得油價一度呈現連三黑走勢，拖累泛用樹脂買氣轉弱。

以用於電子產品包材和拖鞋等民生消費品的PS來看，單周跌價每公噸15美元；做為醫療器材用料的PP也跌價每公噸10美元。

其他樹脂方面表現則相對平穩，包括建築用材聚氯乙烯（PVC）、做為家電外殼和汽車內裝用料的ABS，以及三大聚乙烯（PE）品項報價均持平。

對於泛用樹脂後市，法人認為，受惠於原油和汽油庫存降幅超出預期，加上OPEC月度報告顯示今年經濟增長強勁，以及市場押注9月份美國有望降息，支撐強勁市場需求，油價已連漲兩天。

以11日的歐美期貨來看，NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.52美元，收於每桶82.62美元，倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨也上漲0.32美元，收於每桶85.4美元，有利於提振泛用樹脂買氣。

尤其是第3季步入石化產品傳統需求旺季，並且亞洲多家輕裂廠安排歲修，下游衍生物配合歲修或減產，市場供給將減少，加上中國大陸即將召開的三中全會可望推出刺激經濟措施，各項石化原料漲勢可期。

法人並認為，目前主要經濟體歐美製造業復甦動能增強，標普全球 （S&P Global）公布美國5月PMI為51.3，連續  五個月處於擴張區間，歐元區5月PMI指數由4月的45.7攀升至47.3，製造業動能加速。    

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