持有中租-KY（5871）必須考慮2未知風險！專家：用投資組合來減少個股風險

在中租公佈六月營收後，我想也該是時候更新一下我對中租的看法了...

中租公佈六月營收，還順便公告了上半年的獲利表現，雖然營收仍能維持成長（年增5%），但在信用減損較去年增加以及今年中國財政返還退稅比去年還少了兩億人民幣的狀況下，上半年淨利仍較去年同期退步。

雖然今年目前為止中租的表現仍不如預期，但我認為中租全年營收應該仍能維持成長，隨著中國經濟逐漸好轉（如果中國經濟的資訊是可信的），中租在營收成長的表現應該會在下半年逐漸轉佳。但受到營收成長趨緩、經營績效減弱及股本持續膨脹的影響下，中租全年淨利及EPS的表現仍可能不如去年。

我過去對中租的前景是比較樂觀的，但在面對更多新的數據以及瞭解到更多大環境的變化後，我也不得不修正我的看法。

我想如果是以三到五年來看中租的前景，今年為止的低迷表現應該是長期的底部了，明年各項經營數據應該可以勝過不如預期的今年。但，就算現在是底部，這是否代表你應該要持續持有或加碼中租？答案見仁見智，取決於你如何看待這筆投資。

以下兩個風險是你必須多加考慮的：

1.未來幾年成長的幅度有多大？

就算今年中租業績能幸運脫離底部，未來幾年中租的成長率是否能恢復2023年七月前營收動輒15至20%以上的高年增率？如果不行，未來幾年只能在10%附近，甚至低於10%，市場對中租的估值勢必受到影響。也就是說在沒有亮麗成長率的狀況下，股價短期的發揮空間不大。

2.中國真正的經濟復甦要等待多久？

中國經濟仍充滿不確定性，中國官方的經濟數據灌水的可能性很高，中國整體經濟復甦不如預期，工廠外移，生產力過剩，對在中國市場以提供中小企業設備租賃為主的中租來看，成長力道不若以往的可能性很高。過去中概股代表的是高成長，但現在代表的是高風險，不確定性高。

以上的兩個風險代表的都是中租目前的高度不確定性，不知要等多久，也不知成長的幅度有多大。你願意為這筆不確定性高的投資等待多久？還有你願意放進多少資金比例在這筆投資上？

投資的風險是可以做相對比較的，如果把中租當作你投資組合中的一個選項時，你就能輕易跟你的其他投資標的做風險上的比較，比較的項目就是「成長的穩定性」與「等待的時間」。

如果你投資組合中的其他股票長期能維持高成長率（對我來說至少要有15%）的可能性更高，那就比持有中租更具優勢。再來，你知道中租未來一到兩年的成長率可能不如預期，而在這一兩年內有成長性更佳的公司，你也不一定要持有中租。

此外，以我個人的投資原則，如果一支股票過去三年的表現遠遠輸給大盤，我是必須做出減碼甚至出清的。中租在過去三年跌掉了25%的股價，從2022年一月至今更跌掉了40%的股價，雖然主要是大環境的影響，但仍必須承認以過去三年而言，這是筆糟糕的投資。大盤在過去三年成長了32%，而中租則反向跌掉了25%的股價，加上股子股息後，過去三年還是與0050有高達70%的巨大績效差距。

雖然現在有可能是中租的長線底部，但考慮到未來面對的風險，我個人是選擇減碼，減少投入中租的資金比重。目前中租佔我整體投資組合的比重已經減少至剩下3%，整個租賃板塊更減少到約6%，我也將URI加入租賃板塊來降低租賃產業的長期風險。

不管我是如何看好一檔股票，你的任何投資決策都請保持獨立思考，我對個股的投資觀點是可能隨時修正的。當我在做調整時也可能因為自己仍在持續思考，無法對外做即時更新，畢竟要公開修正自己過去的看法是需要一點時間醞釀的。

最後，再次提醒，千萬不要因為我看好一支股票你就跟著重押，結果我只持有10%，你卻持有50%，承受了比我更高的風險。真正適合你的投資方式是找到自己深度研究過，比其他人更有信心持有的幾支股票，組成一個屬於你自己的投資組合。千萬不要無腦跟從我的投資，我看錯的股票不計其數，也有可能在我減碼或出清一檔股票後，這支股票就成了飆股。

也請記得要用投資組合來減少個股風險，千萬不要一檔重押。

就算我中租持股市值腰斬甚至歸零，對我整體投資組合績效的影響也很有限，會做出調整主要還是因應我個人對風險的解讀，這是屬於很個人的思考，不一定適合你喔！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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