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國泰金（2882）連賠3年…套牢越深投入金額越大！ 肥羊：生小孩都要十個月…股票非今天買明天賺

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
台股示意圖。 圖／中央社
台股示意圖。 圖／中央社

股市爆料同學會．金融股肥羊】

下圖是國泰金的股利單，186.7張，37.3萬，之後還有富邦，中信，元大，總現金股利282.5萬，都會公布給大家看，身為一個財經網紅，誠信是最基本的，任何無法公布股利單的財經網紅，都是只想賣訂閱的詐騙集團。

很多人都問我，哪支股票可以買，我都會叫他13:30前買，然後他就賠錢，在社團外面說我壞話，像這種不肯讀書的腦X，就是一律封鎖，他們只需要熱心推銷課程的理財專家，就讓老師帶領他們炒飆股，飛上天吧！

我自己炒國泰金呢，也是連賠3年，越賠越買，投資金額越大，套牢越深，賠的越慘，目前我的國泰金成本是41.88，以今天的市價65.5計算，價差23.62，獲利為441萬，投資報酬率56.4%，平均1年賺14.1%，這利潤我是可以接受的。

女人生小孩都要10個月了，這群腦X以為今天買股票，明天就能賺錢，也實在是智X到沒藥醫了，中信金今天是除息前最後交易日，富邦金7.19接棒除息，想炒股賠錢的人，要買要快，炒股賠錢是肥羊族的最大榮耀。

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

2881富邦金 2882國泰金 2885元大金 2891中信金

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六月份許多壽險型金控公司的業績特別好，我想這跟台股六月衝衝衝的狀況應該有所關聯。至於有多好？先讓我們看看六月EPS的整理了

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