富邦金、國泰金、新光金…賺超過去年一整年業績！ 專家：華南金上半年度成長6％

六月份許多壽險型金控公司的業績特別好，我想這跟台股六月衝衝衝的狀況應該有所關聯。至於有多好？先讓我們看看六月EPS的整理了

表格每個月份的表現是用「這個月的累計EPS」減去「上個月的累計EPS」，然而機構經由會計師認定的財報是每季發布，因此每個月的「自結」數據是有可能產生些微差距。

單月獲利前五名：

累積獲利前五名：

富邦金：5.95元

國泰金：4.66元

中信金：1.85元

兆豐金：1.42元

元大金：1.39元

單月獲利當中，富邦金以1.38元拿下冠軍，儘管表現不俗，但大家似乎也算習慣。反而是國泰金退位到第三名，第二名由新光金以0.65元拿下，這方面比較讓大家感到驚訝！

富邦金這個月以EPS5.95元繼續蟬聯寶座，雄風之姿不可言喻，國泰金則是以4.66拿下第二名，至於三到五名目前跟上個月一樣，還沒有看到突破2元，兩大壽險金控持續遙遙領先所有同業。而新光金以黑馬之姿竄升排名，也是讓許多網友們持續關注的原因。

這個月的金控股價跟著台股一起上升，像是富邦金也創下新高價，前些日子公佈的配息，在股價的抬升之下，殖利率已經變得越來越不可口！

截至目前為止，以配息過得有元大金的現金（6/27），國泰金（7/1）及開發金（7/1）。即將配息的公司有：

7/15：國票金（0.73元現金+0.246元股票）、中信金（1.8元現金）

7/19：富邦金（2.5元現金）

7/25：玉山金（1.2元現金+0.2元股票）

三、觀察與結論

1.今年算是金控的成長年！例如富邦金已經超越2021年8月份的85元，達到目前（7/11）的92.4元新高價。國泰金目前（7/11）的65.5元也即將突破2022年1月的68.4元價位。元大金突破33元，永豐金突破26元，中信金突破40元，都是該公司的新高價位。

2.從EPS方面來看，富邦金、國泰金、新光金三家已經賺超過去年一整年的業績，在股市高漲的年代，壽險型金控都有不錯的投資與股息收益。而升息年代也使得銀行型金控有利差可圖，不錯的表現也反應在股價上面。綜觀所有的大環境狀況，今年想要賺取金控價差的投資人，可以多加注意這方面的資訊。

3.近期有網友跟我討論過手上的金融股價位都很低，是該賺取價差或者繼續領息？曾經有人提出，若是價差大於平均配息達5倍～10倍，其實可以獲利了結，一次賺取5年～10年的利息。但是成本很低的股票，手上領取的「自我殖利率」比實際的殖利率還要高，那麼賣出這麼好殖利率的股票，似乎也覺得很可惜！在兩難之中，建議還是回到你的投資初心，你是喜歡現金流的累積，還是喜歡帳面上有大筆的價差呢？請平心靜氣問自己要哪種獲利方式，既然決定了，就不要再想東想西啦！

4.之前提過官股金控通常是穩健保守的好選擇，在這次的表現當中，我們看到四檔官股金控的EPS與累計EPS，發現華南金上半年度成長6％、兆豐金5％、第一金1％、合庫金1％。這也就驗證官股金控在逆風時期可以穩健，但在承平世道卻顯得保守，對於想要持有金控的穩健投資人，能夠選擇一檔官股金控來實施定期定額，以股數的累積達到財富累積的效果。

以上的觀察和想法，在金控公司股票飆漲的當下，給大家做個小參考了！

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