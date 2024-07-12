還沒漲完…富邦金、國泰金、中信金股價天花板還差很遠？ 達人：尤其這兩檔

【文．玩股講客人】

金融股最近開始大漲，牛皮股突然搖身一變成飆股，但其實這就是跟大盤亦步亦趨的正常表現而已，畢竟金融股本來就全天候在投資市場中，當大盤持續堆疊創新高，金融股怎麼可能不跟漲？

再分享一個有趣現象，過去金融股十倍的點數大概等於大盤點數，差不多是「一比十」，所以過去金融指數2000點，那麼大盤就差不多在20,000點，但今年金融指數卻有點落後，因為AI資金流實在太強，所以大盤不斷創新高，到現在已經來到24,000點，對照金融指數是2,100多點，以目前盤勢還有台股基本面的氣勢來看，你覺得大盤是拉回21,000點還是金融指數補漲到2,400點？顯然是後者吧？

既然大盤還在衝高，加上半導體產業已經進入下半年旺季，還有AI大單持續擴張到台股供應鏈，如果想自作聰明預設高點，甚至信仰「五窮、六絕、七上吊」，這完全就被打臉啊！

當大盤資金湧入，權值股都能跟著受惠，這裡面除了中華電是避險成分股，其他九檔是不是都漲到亂七八糟？

尤其是日月光投控，當初大家都看不起，但我2月27日發文「半導體復甦加上台股創新高！日月光帶領低本益比封測股崛起中？」股價才140元不到，現在呢？

在我寫文當下是180元。話又說回來，既然是聚焦在金融股，當然就要看一下台股大盤的權重個股，以前十名而言，有三檔金融股入列，分別是富邦金、國泰金、中信金，這些股票的確也一路上漲，其實這就是順勢而為，但這也有例外，好比台塑四寶一路下殺，這邊先不談。在指數還有300點空間之下，其實三檔權值金融股，就值得特別注意了，因為這些金融股不只是跟著大盤多頭走，集團投資也能受惠市場熱絡，當然也會帶來不錯的基本面。

2024年至今漲幅如何？

個股比較

今年加權指數上漲33.25%，再度成為全世界最強的股市，而金融類指數上漲22.64%，落後大盤10%左右。至於另外三檔金融股就真的厲害了，中信金上漲41.62%成為冠軍，第二名是國泰金37.7%，富邦金則是37.35%，個別漲幅都超越大盤及金融指數，這氣勢確實夠強，而中信金為什麼能創造四成的漲幅，根本原因我已經說過多次，因為集團有銀行及壽險雙核心業務，所以不用等降息，他自己就能維持獲利成長動能，不求人。

崩盤前至今，近五年漲幅如何？

個股比較

如果只看今年，多頭行情上漲當然就差不多，加上升息後的金融股一直被壓抑，當然反彈力道就會更強，所以如果要更公允一點，就拉到疫情以前到現在的走勢，從2019年看到2024年，這個就會更清楚。以加權指數來看，五年累積漲幅是121.27%，金融類則上漲61.45%，這很正常，因為裡面大部分都是壽險拖累，所以也漲不上來，至於個股最強的是富邦金100.9%，中信金次之84.6%，最後一名則為國泰金49.29%。

最後

整理一下，如果以今年金融股指數跟大盤相比，其實還落後10%的漲幅，在大盤屢創新高且基本面良好的情況下，金融族群整體有機會持續跟著大盤往上走。再從近五年走勢來看，其實富邦金、國泰金都已經慢慢走出升息及崩盤的陰霾，加上第三季有可能遇到FED降息，自然也讓市場重新對壽險金控找回信心，另外中信金有銀行也有壽險，基本上也是處於不敗之地，但如果以漲幅來看，金融族群上漲六成，國泰金只漲49.29%是最少的，而富邦金上漲100.9%高於族群平均，但這有點像是台積電與大盤關係，因為台積電永遠領先大盤在走，如果是這樣來講，那麼富邦金就是領頭羊。

從漲幅角度來看，最沒有漲到的就是國泰金，有機會落後補漲。至於看好大盤維持多頭格局，甚至金融指數還沒漲完，那麼富邦金當然是首選。

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◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：金融股有300點補漲空間！富邦金、國泰金、中信金股價天花板還差很遠？