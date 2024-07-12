大魯閣（1432）旗下的美國子公司本周成功在亞利桑那州鳳凰城的Mesa和德州休士頓的Katy完成首批簽約，將設置娛樂型棒壘球打擊中心。

這兩個店點都位於商場內的室內空間，面積約500坪，公司表示，近期還將陸續完成鳳凰城的Chandler以及加州洛杉磯等據點的合約，今年簽約據點數至少會有五家，首間場館則預計明年第1季開幕。

大魯閣在美國第一階段的店點均位於商場或購物中心的室內空間，面積約20，000平方呎（約550坪），並採用全直營模式。計劃到2025年底前開設10家店，之後將以每年10至20家的速度在全美展店。為支持美國的發展計畫，大魯閣美國公司目前的資本額為300萬美元，預計於7月底增資至1，600萬美元，並於今年底前再增資至2，000萬美元。