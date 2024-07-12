羅麗芬攜北醫 拚健康產業

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

羅麗芬-KY（6666）昨（11）日宣布與北醫簽署MOU合作協議，整合雙方優勢資源跨域合作，積極布局台灣市場，除將與北醫攜手於雙和生醫園區共同設置「創新研發中心」，也將致力於雙品牌開發及大健康醫療產業鏈合作。

此外，羅麗芬企業總部也將進駐全台唯一結合醫學大學、醫學中心、生醫產業，三位一體的「北醫大雙和生醫園區」，此次跨領域異業合作，將有助於帶動兩岸國際健康醫療的發展，滿足高齡化社會人口大健康的民生及保健、醫療需求。

羅麗芬除了福建省台商投資區占地2萬平方米的科研中心，在台灣內湖也有生技等級的工廠在地化生產，近年積極布局台灣市場，除參與各大美容展會，拓展加盟主合作契機及消費者對品牌產品及服務的認知外，今年特攜手北醫打造高端客製化精準健康管理服務，結合醫學與科技，提升產品競爭力。

根據統計預測，2025年台灣65歲以上人口將占總人口的20%以上，老年人口中有70%處於健康或亞健康狀態，董事長羅麗芬表示，所有的經營策略都是要與時俱進，台灣已進入超高齡化社會，健康管理尤為重要，集團過去38年深耕美業，2019年起跨足醫美大健康產業，近年在抗老醫學領域的研發生產也不遺餘力。

北醫大 高齡化

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