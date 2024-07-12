低價熱軋搶市 中鋼承壓

國內上半年熱軋鋼捲進口量達57萬餘公噸，已經直逼去年全年總額60.5萬公噸，主力熱軋供應廠中鋼（2002）、中鴻，因利基受到侵蝕而導致營運承壓。市場直指鋼價陷困境，誘使進口料源大軍壓境。

鋼界大老說，熱軋是鋼鐵底材，向國內採購的利益最大，除了地利之便外，各項服務相對到位，非不得已鋼界多不願捨近求遠，從國外進口，唯一的理由就是價格，現在國外熱軋每公噸比台灣便宜100美元以上，「再貼心的服務也比不上低價競爭」。

這位近年持續擴展的鋼鐵大老指出，國內上游供應廠強調品質不同，不願與進口料低價競爭，但對中下游鋼廠來說，85分的品質就能滿足客戶需要，「我們不需要95分的產品」，因此優先向低價料源靠攏。

上市鋼廠主管表示，國內發展精緻鋼廠的方向正確，關鍵在於精緻鋼廠是「產業鏈」的概念，上游做出頂級鋼材，中下游能不能跟得上、用得到是關鍵，精緻用鋼的產業鏈需要串起來，才能走長走遠。

根據海關最新統計顯示，今年上半年月熱軋鋼捲進口量57.2萬公噸，年增116%外，與去年全年熱軋進口量60.5萬公噸相比十分接近，若等比推算今年熱軋進口將是去年的二倍，鋼材進口量竄升、十分驚人。以季別觀察，第1季進口量24.4萬公噸，第2季更上層樓達32.7萬公噸、季增30%。

累計上半年各主要熱軋鋼捲進口來源，中國大陸37.4萬公噸、高居第一，較去年同期的10.6萬公噸相比聚增三倍；其次南韓與日本分居二、三名。

上市鋼廠主管表示，中下游向國外大量採購熱軋不是好現象。首先，代表國內熱軋供應廠接單量降低，營收獲利將縮減；其次，產量減少、生產稼動率降低，單位成本更高，進到惡性循環。

上市鋼廠主管說，上半年熱軋進口量暴增，凸顯上半年國內鋼鐵盤價失準，因此鋼鐵用戶才會採取實際行動大量向國外尋求奧援，如今8月新盤價在醞釀中，後市發展會如何演變，鋼界都在看。