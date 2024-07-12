上曜建設（1316）昨（11）日受邀參加「2024年不動產產業研討會」，上曜建設董事長張祐銘表示，在這一波房市熱況下，集團已備妥多筆個案，在手案量居高，達473.5億元，未來營運動能無虞。

對於房市，張祐銘表示，目前市場資金太多，但沒有投資管道，造成房市上揚力道強勁，且房市不僅需求大，房價也還沒看到見頂的跡象。

上曜指出，受惠大台南地區基礎建設蓬勃發展、高科技產業進駐之人口居住紅利、以及新青安政策進場等多項利多因子，帶動剛性購屋需求買氣增加。另，集團旗下上櫃子公司斐成同樣受惠房市熱況，在手個案銷售情況不錯。

張祐銘表示，集團目前建設公司中，上曜專注高品質、豪宅等建案，鎖定高資產、科技新貴等需求購屋者，斐成則是著重都更、危老等模式，且都以向地主買斷建物、土地的方式改建，因此較不會有卡在釘子戶，造成都更冗長問題，日前也插旗台南市中西區府前段地號，未來布局繼續瞄準台南地區。

張祐銘指出，目前集團手上的台南個案，均價大約都站穩每坪5字頭，穩健銷售中。至於豪宅產品是否受到限貸令影響，他認為，限貸令影響的是中產階級，但對金字塔頂端的客人並無影響，而集團布局的豪宅產品具有稀缺性、地理便利、產品獨特性等優勢，所以對層峰客來說仍具有一定吸引力。