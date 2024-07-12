大成好食城商場 進軍三總

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

大成擴大餐飲量能，搶進醫院通路。國內食品龍頭大成集團（1210）旗下好食城累積豐富的醫院商場餐飲經營經驗，大成集團昨（11）日宣布正式與國防醫學院三軍總醫院簽約，雙方將攜手在三總內湖總院以及汀州院區打造健康，美味以及綠意盎然的全新餐飲商場「三總好食城」預計明年第2季開幕，期間供餐不中斷。

好食城董事長韓家寅表示，大成在1999年就經營三軍總醫院商店街，這是當時全台灣第一個統包規劃的醫院商場，目前大成在兩岸也同步營運六家商場。大成不僅擁有豐富的經營經驗，更設有自己的食安品檢中心，將食品安全從源頭做好把關，讓美味從根本講究起。未來三總好食城正式開幕後，一定會全力以赴。

大成集團2023年合併營收1,111億元，年減1.93%，稅後純益40.7億元，年增85.5%，每股純益（EPS）達 4.81元，獲利創下歷史新高。今年首季營 252.5億元，稅後純益8.46億元，年增 11.05%，每股純益1元。

大成集團近年推動多角化經營，旗下好食城在兩岸都有不錯的成績單，目前六個好食城營運據點，8月1日起再增加三總好食城；其中，台灣布局的部分，目前已經有兩個知名的案子在營運中，包括台北南港軟體園區好食城、基隆好食城；大陸的部分，則有天津、南京、徐州、昆山都有醫院商場。

每股純益 餐飲

延伸閱讀

澎湖救護直升機搶命 24小時內完成3起後送

大成攜手三軍總醫院 打造內湖三總好食城

瞄準醫院健康食商機 大成集團攜手三軍總醫院打造內湖三總好食城

赴澎湖拍攝漢光演習 陸軍導演官未上場突猝死

相關新聞

一年靠金融股賺了3100多萬！ 肥羊：光節儉沒用…必須要會開源和炒股

很高興的宣布，股票資產已經到達7509.7萬，上本書的資產是4339.9萬，一年就賺了3169.8萬，炒股的利潤如何，不需要我解釋。

富邦金（2881）股價創27年新高...現在上車來得及？達人：壽險金控波動大

富邦金6月自結獲利216.3億元，上半年則是810.6億元，比去年成長了88%，而且也已經超過去年整年的獲利，今（10日）天一開盤股價就衝上去了，盤中還有摸到90元，最後是大漲3%多，收在89.1元，也創下了27年新高！

台積電（2330）登高一呼…台股雨露均霑！ 專家認為：還有一個波段可以賺滿

因為鮑爾放鴿讓今天的台股大漲，主要也是台積電（2330）大漲帶動整個台股...

光聖「光被動元件」出貨佳！早盤衝上475元漲停創新高

光通訊大廠光聖（6442）11日以470元的高價開出後，買盤力道進駐，股價直線拉升至漲停475元、上漲43元，創歷史新高...

航空三雄營收創三個新高 客貨運暢旺...7月會更好

航空業大好，6月營收攀峰。華航、長榮航空及星宇航空受惠於客、貨運同步價量齊揚挹注，6月、第2季及上半年營收同步寫下三個新...

台塑四寶上半年獲利增六成 稅後純益逾156億元

台塑四寶擺脫去年營運谷底表現，昨（10）日公布第2季稅後純益約76.63億元，較去年同期的26.8億元大增186%；至於上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。