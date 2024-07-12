大成好食城商場 進軍三總

大成擴大餐飲量能，搶進醫院通路。國內食品龍頭大成集團（1210）旗下好食城累積豐富的醫院商場餐飲經營經驗，大成集團昨（11）日宣布正式與國防醫學院三軍總醫院簽約，雙方將攜手在三總內湖總院以及汀州院區打造健康，美味以及綠意盎然的全新餐飲商場「三總好食城」預計明年第2季開幕，期間供餐不中斷。

好食城董事長韓家寅表示，大成在1999年就經營三軍總醫院商店街，這是當時全台灣第一個統包規劃的醫院商場，目前大成在兩岸也同步營運六家商場。大成不僅擁有豐富的經營經驗，更設有自己的食安品檢中心，將食品安全從源頭做好把關，讓美味從根本講究起。未來三總好食城正式開幕後，一定會全力以赴。

大成集團2023年合併營收1,111億元，年減1.93%，稅後純益40.7億元，年增85.5%，每股純益（EPS）達 4.81元，獲利創下歷史新高。今年首季營 252.5億元，稅後純益8.46億元，年增 11.05%，每股純益1元。

大成集團近年推動多角化經營，旗下好食城在兩岸都有不錯的成績單，目前六個好食城營運據點，8月1日起再增加三總好食城；其中，台灣布局的部分，目前已經有兩個知名的案子在營運中，包括台北南港軟體園區好食城、基隆好食城；大陸的部分，則有天津、南京、徐州、昆山都有醫院商場。