華懋訂單湧入 積極擴產

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

華懋（5292）受惠半導體先進製程客戶訂單湧入，公司看好下半年營運將優於上半年。

華懋是半導體產業揮發性有機氣體（VOCs）處理及汙染防治設備專業廠商，也是台積電供應鏈。華懋2023年合併營收20.9億元，年增3.7%；毛利率24.76%，年增4.37個百分點；稅後純益3.05億元，年增26.1%，每股純益9.75元，全年營收、毛利率、稅後純益及每股純益均改寫新猷。

華懋表示，半導體產業中製程環境微汙染是品質與良率的關鍵，除針對原有VOCs防治系統持續優化及創新設計之外，並規劃引進工研院燃料電池技術可能性，及與中原大學合作開發汽化爐系統（綠氫）、及自行研發奈米級化學過濾器系統，以強化在能源環境空氣處理系統應用領域的廣度。

受惠於高速運算及AI應用的需求，半導體晶代工產業持續大規模擴廠，對環保設備需求殷切，推升華懋營運升溫。華懋看好，未來電動車市場、鋰電池製程中對環境控制嚴格要求，持續開拓產低露點除濕設備產品線，以滿足客戶需求。同時，將積極開拓印刷產業、噴塗產業、池產業及高濃度油氣回收處理設備類客戶。

華懋昨天除息，包括4.5元現金股利及1元股票股利，盤中一度衝上漲停價177元，終場上漲12.5元，成交量1,058張，收174元。

半導體 華懋

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