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一年靠金融股賺了3100多萬！ 肥羊：光節儉沒用…必須要會開源和炒股

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

股市爆料同學會．金融股肥羊】

今天我很高興的宣布，股票資產已經到達7509.7萬，上本書的資產是4339.9萬，一年就賺了3169.8萬，炒股的利潤如何，不需要我解釋。

剛剛看到一支影片，教年輕人如何存10萬元，影片看完，我覺得好心酸，曾幾何時，連存個10萬元，都需要拍影片來教學，但我必須實實在在地告訴各位，光靠節儉是沒用的，你必須開源，你必須炒股！

鈔票可以撫慰人心，可以治癒我出生在貧民窟的傷痛，很多人會覺得，有錢有啥了不起呢，你能買到愛情，能買到孝順嗎，如果只是這點小事的話，鈔票還當真可以買到，舉個例子：

如果兒子娶媳婦，我就送媳婦一棟房子，掛她的名字，但我只幫她付360萬頭期款，1440萬分20年，由我來繳，只要媳婦當滿20年的妻子，她就可以白賺一棟房子，但如果雙方7年就離婚，剩下的13年尾款，900-1000萬，麻煩自己認真繳清！

區區1800萬，就能鞏固住一個女人的心靈，這代價多便宜啊，有鈔票，有孝順，有愛情，有仁義，祝大家都可以從股市中賺到錢，購買自己想要的任何東西！

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

炒股 資產 頭期款

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