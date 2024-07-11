全台第2季新案創「三高」營建股走強 三檔亮燈

根據591新建案統計，全台第2季新案「總銷、供給、房價」均創下歷史新高，住展雜誌發布的「住展風向球」也顯示買氣旺盛，營建指數連兩日上漲，上曜（1316）、京城（2524）、富裔（6264）盤中漲停，潤弘（2597）上漲逾半根停板，聯上發（2537）、三地開發（1438）漲幅逾2%。

第2季新案總銷寫下7,653.23億元新紀錄；供給方面，進場個案數達510筆、戶數達3.8萬戶；房價方面，開價與成交價每坪衝上59萬、55萬元，季增20%，年增近14%。

住展雜誌11日發布代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，6月雖回到穩定綠燈，但僅差0.3分就進入黃紅燈，市況熱度不減。

兩項走升的分數為來客組數、待售建案個數，住展雜誌發言人陳炳辰表示，不論是在桃園市大園區、新北市新店區的甫推新案，或是在新北市板橋區、三重區、淡水區，和桃園市八德區已銷售一陣子的建案，都見賞屋人數與成交量體，市場並沒有受到打房消息影響。

不僅新屋熱，整體房市也同步大好，受惠台股資金行情與新青安等利多，房市已像失速列車完全煞不住。根據591新建案分析，以台北市來說，部分個案單周能吸引約百組來客，房價向來全台最高的北市，能有這樣的表現令人吃驚。

新北市房價連土城、泰山及淡水等蛋白區漲勢亦相當凌厲，新案開價已來到每坪69萬元，成交均價每坪也站穩6字頭。

營建指數經過兩個月的整理後，這兩日再度出現攻勢，今一度來到648.21點，其中上曜、京城漲停鎖死，分別上衝至21.45元、64.5元。