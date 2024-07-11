台積電（2330）登高一呼…台股雨露均霑！ 專家認為：還有一個波段可以賺滿
台積電登高一呼！台股雨露均霑
因為鮑爾放鴿讓今天的台股大漲，主要也是台積電（2330）大漲帶動整個台股，我之前有說過台股的櫃買股（中小型股）其實是跟著大型股（加權指數），而加權指數主要看的是台積電，台積電好全部的股票才會好！
今天我們的股票有的表現好有的表現普通，不過個股本來就會一直輪動，如果覺得今天沒有表現賣掉，明天輪動到就可惜了，所以沒有表現沒有關係，我們還是要抱著，等待大漲的那天，其實我們買的中小型股都沒有買很久，大家要多點耐心！
過去賣掉的股票如果表現的好大家可以買回來，像我自己有買回來一些股票像是波若威（3163），因為我如果發文買賣頻率太高也不是辦法，之前選過的股票都很優質，轉強就可以馬上買回來，發文無法像一般操作這麼靈活，你們自己可以看一下有機會就買回來。
觀察過去的美股只要有一天很樂觀，隔天就會持續樂觀並且不斷地樂觀，我認為還有一個波段可以賺滿滿！
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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