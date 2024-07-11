富邦金（2881）股價創27年新高...現在上車來得及？達人：壽險金控波動大

編按：原文發文時間為7月10日

富邦金6月自結獲利216.3億元，上半年則是810.6億元，比去年成長了88%，而且也已經超過去年整年的獲利，今（10日）天一開盤股價就衝上去了，盤中還有摸到90元，最後是大漲3%多，收在89.1元，也創下了27年新高！

富邦金旗下的人壽和北富銀，6月稅後淨利分別是137.1億元、29.7億元，同樣都是歷史的同期最高，而且最主要的獲利來源，富邦人壽上半年的獲利比去年同期成長了快一倍，畢竟股市大漲，壽險業投入在資本市場的資金，不論是資本利得、股息收入都會有很好的收益。

至於投資的資金來源「保費收入」，富邦人壽在單6月的FYP（初年度保費收入）是90億元，年成長1%；上半年則是556億元、年成長16%，而TP（總保費收入）1749億元，成長11%，富邦人壽的保費收入都有維持成長，只是看整體壽險業的話，今年以來因為美元強勢，保單出現解約潮，以保發中心的統計數字（所有壽險業者）來看，前五月保費收入9389億元、保險給付1兆1017億元，保費的收支是呈現入不敷出的狀況。

但關於這點，其他壽險業的業者有提到，投資收益很好，而且實現資本利得也讓手頭上的現金是充裕的，不用擔心流動性問題，這點我想也就持續追蹤、觀察就好。

未來行情沒有這麼好，獲利會不會衰退？

這當然是有可能的，所以很多大大想買金控股，有時候可能只往獲利最好、成長最強的方向來選，但現在股市好，不能只看好的時候，要考慮到想要長期持有，我想應該是要用自己符合自己個性和需求來找，波動不想這麼激烈，還是要選銀行為主體的金控；而想要成長有爆發性，也能接受獲利、股價波動比較大的話再選壽險為主體的金控。

也有人說，壽險業的獲利來源是資本市場，如果自己不會投資又想參與股市，是不是買國泰金、富邦金就能長期參與股市成長，想了一下...我覺得這樣說也不能算錯，但真的想長期參與股市、經濟成長，不是有市值型ETF這個更好的選擇嗎？

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