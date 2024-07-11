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五上市銀行 獲利創新高

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
彰銀。 圖/彰銀提供
彰銀。 圖/彰銀提供

上市銀行股上半年獲利出爐，大型銀行彰銀（2801）、台企銀，以及台中銀、京城銀、遠東銀等，上半年獲利均創新高，而台中銀、京城銀、遠東銀、聯邦銀上半年獲利均雙位數成長，獲利增幅領先。其中，京城銀累計每股稅後純益（EPS）2.91元居冠、台中銀0.78元、台企銀0.76元、彰銀0.66元、遠銀0.59元。

今年資本市場大熱，使得擁有龐大股債投資部位的壽險業獲利爆發力強大，相對銀行業獲利則是呈現穩健成長，獲利增幅雖然達到雙位數的較少，但大多仍有5%上下的成長幅度。以十家上市銀行股來看，台中銀、京城銀上半年獲利分別年成長40.2%、37.7%，兩家銀行成長動能強勁，都與股債財務投資獲利有關，其次遠東銀、聯邦銀上半年獲利年增幅度分別達到18%、15.9%。上海商銀則是因香港子行增提增提呆帳虧損影響，上半年獲利衰退。

上市銀行股上半年獲利概況 圖／經濟日報提供
上市銀行股上半年獲利概況 圖／經濟日報提供

台中銀昨（10）日公布上半年獲利，6月稅後純益8億元，較前月與去年同月分別成長逾一成、三成，累計上半年稅後純益43億元，續創歷來同期新高，累計稅後純益比去年同期大幅成長40.2%，累計每股稅後純益（EPS）為0.78元。台中銀日前法說會公布今年第1季獲利已是連續八季創新高，而自結獲利至6月止，持續維持成長趨勢與優異戰績。

遠東銀6月稅後純益3.7億元，累計上半年稅後純益24億元，續創歷來同期新高，比去年同期成長約18%，累計EPS為0.59元。今年來遠東銀因呆帳回收、提存減少、資產品質優異以及手收、投資收益高成長等因素，使得獲利表現亮眼。

王道銀6月集團合併稅後純益3.4億元、個體稅後純益2.4億元，較前月成長，累計上半年合併稅前盈餘26.6億元，約年增4.5%，累計合併稅後純益21.3億元，個體稅後純益16.3億元，累計EPS為0.55元。

台中銀 遠東銀

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