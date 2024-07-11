六大壽險 純益增二倍

台股指數屢創新高，壽險公司伺機實現資本利得，加上新台幣匯率6月小幅貶值，有助提振壽險公司獲利；據統計，六大壽險2024年6月合計稅後純益達412.4億元，寫下11個月新高；今年上半年，六大壽險合計賺進1,642.1億元，較去年同期大增二倍。

富邦人壽今年6月稅後純益137.1億元、締造「最強6月」紀錄，並搶下六大壽險裡的獲利冠軍寶座；台股6月維持高點，富邦人壽伺機實現資本利得，加上部分現金股息入帳挹注投資收益。今年上半年富邦人壽累計稅後純益515.8億元。

壽險龍頭國泰人壽6月稅後純益89.4億元，緊追富邦人壽、排名第二，累計上半年稅後純益482.6億元。國泰人壽指出，6月獲利主要反映資本利得貢獻，加上國內外不動產評價利益及經常性收益挹注，整體獲利表現維持亮眼。

新光人壽6月稅後純益87.54億元，以黑馬姿態搶下獲利季軍。新光人壽實現股市資本利得，加上避險操作得宜、新契約保費業績暢旺，推升新壽6月稅後純益寫下史上單月次高，今年上半年稅後純益一舉攀升至204.1億元。

南山人壽昨（10）日公布獲利，受惠於本業穩健營運，同時掌握市場波段實現資本利得及股利挹注，6月稅後純益54.7億元，上半年累計稅後純益255.9億元。

此外，開發金旗下凱基人壽，及中信金旗下台灣人壽，6月稅後純益分別為24.8億元與18.8億元。累計上半年稅後純益分別為109.8億元、130.2億元。