六大壽險 純益增二倍

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

台股指數屢創新高，壽險公司伺機實現資本利得，加上新台幣匯率6月小幅貶值，有助提振壽險公司獲利；據統計，六大壽險2024年6月合計稅後純益達412.4億元，寫下11個月新高；今年上半年，六大壽險合計賺進1,642.1億元，較去年同期大增二倍。

富邦人壽今年6月稅後純益137.1億元、締造「最強6月」紀錄，並搶下六大壽險裡的獲利冠軍寶座；台股6月維持高點，富邦人壽伺機實現資本利得，加上部分現金股息入帳挹注投資收益。今年上半年富邦人壽累計稅後純益515.8億元。

壽險龍頭國泰人壽6月稅後純益89.4億元，緊追富邦人壽、排名第二，累計上半年稅後純益482.6億元。國泰人壽指出，6月獲利主要反映資本利得貢獻，加上國內外不動產評價利益及經常性收益挹注，整體獲利表現維持亮眼。

新光人壽6月稅後純益87.54億元，以黑馬姿態搶下獲利季軍。新光人壽實現股市資本利得，加上避險操作得宜、新契約保費業績暢旺，推升新壽6月稅後純益寫下史上單月次高，今年上半年稅後純益一舉攀升至204.1億元。

南山人壽昨（10）日公布獲利，受惠於本業穩健營運，同時掌握市場波段實現資本利得及股利挹注，6月稅後純益54.7億元，上半年累計稅後純益255.9億元。

此外，開發金旗下凱基人壽，及中信金旗下台灣人壽，6月稅後純益分別為24.8億元與18.8億元。累計上半年稅後純益分別為109.8億元、130.2億元。

壽險公司 富邦人壽

延伸閱讀

水泥族群6月營收皆成長 台泥年增55%、土葡貢獻近200億元

6月新生兒1萬440人 總人口數連6月負成長

投資8年、30歲淨資產千萬！過來人押壽險遇暴力升息慘賠：打不贏就加入市場

人壽保單的強制執行

相關新聞

航空三雄營收創三個新高 客貨運暢旺...7月會更好

航空業大好，6月營收攀峰。華航、長榮航空及星宇航空受惠於客、貨運同步價量齊揚挹注，6月、第2季及上半年營收同步寫下三個新...

台塑四寶上半年獲利增六成 稅後純益逾156億元

台塑四寶擺脫去年營運谷底表現，昨（10）日公布第2季稅後純益約76.7億元，較去年同期的26.8億元大增186%；至於上...

五上市銀行 獲利創新高

上市銀行股上半年獲利出爐，大型銀行彰銀、台企銀，以及台中銀、京城銀、遠東銀等，上半年獲利均創新高，而台中銀、京城銀、遠東...

台塑四寶本季展望 三好一審慎

台塑四寶看本季，三好一審慎。台塑、南亞、台塑化三公司都樂觀看待第3季旺季效應，只有台化對第3季景氣相對審慎樂觀。

6月營收／美利達年增48% 巨大年減7%

自行車產業展現復甦趨勢，巨大（9921）6月合併營收約70.9億元，年減7.5%，上半年累計372.29億元，年減12....

寶成6月營收年增1% 復甦訊號亮

製鞋龍頭寶成（9904）集團昨（10）日公布6月合併營收209.99億元、年增1.7%；累計上半年合併營收1,286.1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。