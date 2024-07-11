東元6月營收月減0.5% 攻印度商機
東元（1504）昨（10）日公告6月營收達48.47億元，月減0.5%，年減10.5％。累計今年上半年營收282.28億元，年減5.4％。
東元日前獲印度電動車用動力系統的大訂單，董事長利明献表示，將致力於在地化生產擴大市場，也將台灣電動車產業發展推向海外。
利明献表示，獲得印度電動車用動力系統的大訂單，是東元在印度市場的重要突破，隨著印度電動車市場的迅速成長，東元將致力於在地化生產，擴大市場
東元日前也與台灣西門子簽署合作備忘錄（MOU），在台灣合作生產24KV無六氟化硫（blue GIS） 的潔淨氣體絕緣開關設備，可運用於變電所、科學園區、風電、光電等場域，致力於環境永續發展。
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