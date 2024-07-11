中租 上半年每股賺7.08元

中租控股（5871）昨（10）日公布上半年營收、獲利。6月中租控股單月營收持續走揚，累計上半年營收507.5億元，全年邁向千億營收可期，而中租控股在6月大陸市場財政返還稅務利益挹注下，單月獲利月增17%，累計上半年獲利突破百億元，來到122.2億元，比去年同期衰退幅度縮小到約6%，累計每股稅後純益（EPS）為7.08元。

中租控股自5月起改採前月營收與獲利同步公告的做法，改變原先每月10日公布前月營收、25日前後公布前月獲利的模式，主因營收依規定日期公告同時，獲利數字也已結出，所以兩者同步有利資訊透明度，讓股東了解營運狀況。

今年來中租控股營收表現亮麗，上半年每月營收除2月外都在80多億元以上，且2月營業天數少但營收仍有接近80億元水準，每月營收都比去年同期成長， 6月合併營收為新台幣84.3億元，較去年同期成長5%，上半年營收突破500億元大關，來到507.5億元，年成長7%，全年營收可望邁向1,000億元大關。中租控股去年全年營收為975億元。

獲利方面，中租控股公告自結6月單月合併稅後純益新台幣23.9億元，較去年同期成長14%，相較前月成長17%，單月獲利高成長主因中國大陸轉投資仲利國際租賃的財政返還稅務利益於6月入帳，累計上半年合併稅後純益已超過新台幣百億元，為新台幣122.2億元，年減6%，衰退幅度較前五月仍有10%要收窄。

中租控股指出，累計獲利仍處衰退，主因今年來信用減損損失金額仍較去年同期增加，且中國大陸財政返還與即徵即退等稅務利益，也較去年同期減少約人民幣2億元所致。

分三大營運區塊來看，營收方面台灣、中國大陸與東協市場的營收均持續成長，凸顯獲利動能仍然強勁，上半年台灣、中國大陸及東協累計營收分別年成長9%、6%及4%，第2季單季合併營收較第1季成長3%。

獲利方面，台灣地區、中國大陸及東協地區，上半年累計獲利則是均較去年同期下滑，衰減幅度依序分別為4%、12%及26%。