富邦媒6月營收 寫兩個新紀錄

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

momo富邦媒（8454）昨（10）日公布6月營運表現，受惠「618年中大促」買氣，加上暑假帶動旅遊住宿票券採購熱潮，6月營收及累計上半年營收均創歷年同期新高。數字科技也受惠於房市、車市、人市熱絡，帶動上半年營收創同期新高。

momo富邦媒6月營收95.6億元，月增6.5%，上半年合併營收535.3億元，年增4.3%。網家6月營收29.39億元，月增6.2%，上半年營收181.04億元，年減6.1%。

momo是台灣線上零售業龍頭，旗下通路包含購物網、電視購物及型錄。富邦媒表示，6月除受惠於「618年中大促」推動買氣外，進入暑期，旅遊住宿等電子票券採買熱潮也持續攀升。

數字科技6月合併營收1.93億元，月減1％，上半年累計合併營收11億元，年增6％，是同期新高。數字科技指出，房市、車市及人力市場需求持續增加，區域房市的產業發展與交通建設逐步到位，消費者購屋信心回溫，推升六都上半年房屋移轉量共13.65萬棟，創11年以來新高，帶動591房屋交易網線上刊登量需求成長。

富邦媒 營收

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