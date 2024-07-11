台塑四寶本季展望 三好一審慎

台塑四寶看本季，三好一審慎。台塑（1301）、南亞（1303）、台塑化（6505）三公司都樂觀看待第3季旺季效應，只有台化（1326）對第3季景氣相對審慎樂觀。

台塑表示，第3季步入石化產品傳統需求旺季，且亞洲多家輕裂廠安排歲修，下游衍生物配合歲修或減產，加上石化同業故障檢修、市場供給減少，石化行情看漲。此外，印度實施標準局（BIS）認證，台塑已有PVC等九項產品取得認證，產品銷售印度可望增加。另針對中國大陸市場，由於三中全會可望推出刺激經濟措施，有利台塑產品銷售，預期第3季營業額會比第2季成長。

南亞指出，7月進入電子業傳統旺季，帶動南亞電子材料、載板等業績增溫。環氧樹脂也因電子應用需求增加，其他化工產品、聚酯產品、塑膠加工產品等，目前看起來7月與第3季表現都會不錯，期待7月合併營收較6增，第3季營收表現較第2季更好。

台化表示，下半年度合併營收預估與上半年度相當，利益仍要觀察台塑化、麥電等權益法投資收入而定，股利收入將較去年減少34億，但本業仍維持獲利，預期7月合併營收將比6月少，主要是寧波PTA-6安排開車後的消缺改善，SM、塑膠產品因市況低迷調整產量，第3季因有寧波PTA-6消缺、ARO-2定檢，合併營收將比第2季減少。

台塑化表示，歐美第3季進入汽油需求旺季，且日本第3季汽油轉為淨進口每日3萬桶，將可去化過剩的東北亞汽油，有助於支撐亞洲汽油價差，但到了第4季進入歐美汽油需求淡季，加上奈及利亞新建煉廠逐步商轉，將使奈及利亞汽油需求缺口縮小，導致第4季全球汽油價差回檔修正。