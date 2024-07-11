聽新聞
test
0:00 / 0:00

台塑四寶本季展望 三好一審慎

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑四寶看本季，三好一審慎。台塑（1301）、南亞（1303）、台塑化（6505）三公司都樂觀看待第3季旺季效應，只有台化（1326）對第3季景氣相對審慎樂觀。

台塑表示，第3季步入石化產品傳統需求旺季，且亞洲多家輕裂廠安排歲修，下游衍生物配合歲修或減產，加上石化同業故障檢修、市場供給減少，石化行情看漲。此外，印度實施標準局（BIS）認證，台塑已有PVC等九項產品取得認證，產品銷售印度可望增加。另針對中國大陸市場，由於三中全會可望推出刺激經濟措施，有利台塑產品銷售，預期第3季營業額會比第2季成長。

南亞指出，7月進入電子業傳統旺季，帶動南亞電子材料、載板等業績增溫。環氧樹脂也因電子應用需求增加，其他化工產品、聚酯產品、塑膠加工產品等，目前看起來7月與第3季表現都會不錯，期待7月合併營收較6增，第3季營收表現較第2季更好。

台化表示，下半年度合併營收預估與上半年度相當，利益仍要觀察台塑化、麥電等權益法投資收入而定，股利收入將較去年減少34億，但本業仍維持獲利，預期7月合併營收將比6月少，主要是寧波PTA-6安排開車後的消缺改善，SM、塑膠產品因市況低迷調整產量，第3季因有寧波PTA-6消缺、ARO-2定檢，合併營收將比第2季減少。

台塑化表示，歐美第3季進入汽油需求旺季，且日本第3季汽油轉為淨進口每日3萬桶，將可去化過剩的東北亞汽油，有助於支撐亞洲汽油價差，但到了第4季進入歐美汽油需求淡季，加上奈及利亞新建煉廠逐步商轉，將使奈及利亞汽油需求缺口縮小，導致第4季全球汽油價差回檔修正。

南亞 台塑化 營收

延伸閱讀

水泥族群6月營收皆成長 台泥年增55%、土葡貢獻近200億元

別等油箱空了才加油！保護愛車 中油建議「三不二要 」撇步

被倒汽油？大湖公園戶外泳池出現油漬暫停開放 北市體育局曝真相

大湖公園泳池驚傳被倒汽油 蔣萬安暫令關閉：的確有油漬

相關新聞

航空三雄營收創三個新高 客貨運暢旺...7月會更好

航空業大好，6月營收攀峰。華航、長榮航空及星宇航空受惠於客、貨運同步價量齊揚挹注，6月、第2季及上半年營收同步寫下三個新...

台塑四寶上半年獲利增六成 稅後純益逾156億元

台塑四寶擺脫去年營運谷底表現，昨（10）日公布第2季稅後純益約76.7億元，較去年同期的26.8億元大增186%；至於上...

五上市銀行 獲利創新高

上市銀行股上半年獲利出爐，大型銀行彰銀、台企銀，以及台中銀、京城銀、遠東銀等，上半年獲利均創新高，而台中銀、京城銀、遠東...

台塑四寶本季展望 三好一審慎

台塑四寶看本季，三好一審慎。台塑、南亞、台塑化三公司都樂觀看待第3季旺季效應，只有台化對第3季景氣相對審慎樂觀。

6月營收／美利達年增48% 巨大年減7%

自行車產業展現復甦趨勢，巨大（9921）6月合併營收約70.9億元，年減7.5%，上半年累計372.29億元，年減12....

寶成6月營收年增1% 復甦訊號亮

製鞋龍頭寶成（9904）集團昨（10）日公布6月合併營收209.99億元、年增1.7%；累計上半年合併營收1,286.1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。