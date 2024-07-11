台塑四寶上半年獲利增六成 稅後純益逾156億元

台塑四寶擺脫去年營運谷底表現，昨（10）日公布第2季稅後純益約76.7億元，較去年同期的26.8億元大增186%；至於上半年稅後純益則達156.82億元，則較去年大增63.6%。

從上半年來看，台化上半年獲利33.6億元、年增高達262%；台塑化上半年獲利77.58億元，年增也達136.7%。若看第2季，四大公司以台塑（1301）表現最佳，單季稅後純益13.7億元，季增達到517.9%。

台塑四寶昨日也公布6月合併總營收1,265.4億元，月減7.4%、年增10.4%；四大公司上半年總營收7,464.8億元，年增1.9%。

台塑四寶上半年獲利概況 圖／經濟日報提供

台塑上半年本業虧損，所幸今年歐美通膨逐漸降溫，全球經濟緩步復甦，石化產品利差改善，致本業虧損幅度收斂，再上認列權益法投資收益30.5億元等，讓台塑上半年每股稅後純益（EPS）仍可維持在0.25元。

南亞上半年稅後純益29.76億元、年增64.6%，EPS 0.38元，本業之中除電路板之外，其他電子材料、化工、塑膠加工、聚酯產品營運皆超越去年同期。南亞第2季稅後賺17.3億元，季增39.6%。第2季EPS 0.22元，優於首季0.16元及去年同期的0.12 元，主因電子材料產品受惠AI 應用發展、家電需求增加及銅價上漲，獲利比上季顯著成長，聚酯、塑膠加工產品市況亦逐步回溫。

台化上半年稅後純益33.6億元，年增262%，EPS 0.57元，比去年同期增加0.41元。台化表示，去年市況及需求疲弱，同業新產能開出，市場供過於求。今年調整產銷策略汰弱留強及開發高值化規格，原油價格回升，產品價差改善，帶動上半年營業利益增加65.3億元。台化第2季稅後純益18.32億元，季增19.7%。

台塑化上半年稅後純益77.58億元，年增136.7%，上半年EPS 0.81 元，主因原油價格起伏淨上漲，購料與存貨利益致煉油事業營利比去年同期成長，公司整體上半年營業利益較去年增加65.6億元；台塑化整個第2季稅後純益27.3億元，季減45.6%，EPS 0.28元。