航空三雄營收創三個新高 客貨運暢旺...7月會更好

航空業大好，6月營收攀峰。華航（2610）、長榮航空（2618）及星宇航空（2646）受惠於客、貨運同步價量齊揚挹注，6月、第2季及上半年營收同步寫下三個新高紀錄。

法人預期，華航、長榮航受惠於AI伺服器、半導體、手機、電商等搶艙出貨挹注，7月營收有望再締新猷。

航空貨運價格近期飆漲，華航旺月提前報到，6月營收為175.6億元，月增9.08%，其中客運收入為113.41億元，月增16.02%；累計上半年營收988.8億元，年增逾一成。法人指出，華航兩架全新的777貨機在6月底加入，7月航空貨運量增加，將反映在營收。

四大航空業者上半年營收概況 圖／經濟日報提供

客運方面，華航在端午連假的挹注下，6月客運收入繳出好成績，為今年第五度登上百億元，展望7、8月旺季，暑假期間搭機需求旺盛，全線訂位率超過八成，日韓及泰國航線最受旅客青睞。延續觀光旅遊消費力道增強，華航看好下半年的客運需求持續穩健。

華航表示，航空貨運市場需求持續熱絡，除電商與受AI帶動的半導體機台、伺服器等固有貨源外，季節性水果、急件高價貨源亦多有挹注，不只是6月單位收益續創本年度以來最高，貨收維持高檔，整體表現相較去年同期有相當成長。下半年AI議題可望持續發酵，並帶動相關手機及PC換機潮，市場艙位需求預期持續強勁。

長榮航空6月合併營收達194.19億元，年增10.11%，其中，客運營收達128.96億元，年增率1.54%；貨運營收達44.88億元，年增50.93%；7月開始歐美長線傳統旺季報到，越太平洋及歐亞兩大航網主軸市場布局完整，發揮航網綜效，台北至西雅圖季節性增班，自6月25日起至9月7日起由每天一班增為每周十班，亦有助於營收成長。

長榮航空也看好台灣AI伺服器及晶片急單湧現，大陸電商包機需求量大，以及越南出口服飾與電子產品，則因海運塞港由海轉空的外溢效應，使得整體貨運需求暢旺，價量齊揚。

星宇航空6月總營收為30.7億元，年增44%，其中，6月客運營收26.6億元，月增20%，年增42%； 星宇航空預計本月引進第五架A330neo新機，屆時整體機隊規模達23架航機。

台灣虎航6月單月營收14.2億元，創歷史單月次高，最高為今年2月營收，累計上半年營收82.14億元，年增50%，創歷史新高。隨已開賣冬季航班，展望今年與明年旅遊續強，台灣虎航持續優化航網，提升服務量能。



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