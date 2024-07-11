統一、統一超 6月營收繳佳績

統一（1216）昨（10）日公布6月營收，集團受到整併家樂福營收加持，營收年增雙位數；旗下統一超同樣繳出亮眼表現，6月、第2季雙創同期新高紀錄。

展望未來，統一表示將全力打造全通路「生活品牌」將開始挹注。統一超則指出，將持續穩健展店，打造生活型服務平台，穩健發揮通路影響力。

統一6月營收為549.8億元，年增17%，累計上半年營收為3208.7億元，年增19.3%。統一超6月營收278.2億元，年增6.3%；第2季營收828.4億元，季增2.18%、年增6.7%；累計上半年營收1,639.1億元，年增逾7%。

統一超表示，整體鮮食、OPENPOINT會員貢獻等皆呈現雙位數成長，炎夏高溫帶動冷藏飲料銷售，及多角化經營換季食飲帶動相關類別業績穩健增長，都挹注營收成長。

通路據點方面，統一超指出，旗下菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、上海7-ELEVEN、悠旅生活（台灣星巴克）、統一百華（統一時代百貨）等均表現亮眼，有效挹注整體營收成長。