6月營收／台泥年增55% 亞泥年增2.5%

水泥雙雄台泥（1101）、亞泥昨（10）日公告6月合併營收與去年同期比皆成長，台泥6月合併營收達137億元，年增約55%，累計上半年合併營收約648億元，較去年同期成長20.3%；亞泥6月合併營收68.38億元，年增2.5%。

此外，嘉泥6月合併營收2.43億元，年增7.04%；環泥6月合併營收6.6億元，年增9.6%。

台泥受惠今年3月併入Cimpor葡萄牙和OYAK土耳其，截至今年6月為止已為台泥貢獻約近200億元營收；另外台泥全球儲能事業6月營收較上月及去年同期有顯著成長。

亞泥6月營收較去年同期成長2.51%，主要原因是因為受惠於股市行情佳，各項投資獲利狀況良好，本業表現也持穩。