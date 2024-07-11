華城、士電6月營收 雙位數躍增

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

重電雙雄華城（1519）、士電昨（10）日公告6月營收，兩大廠單月營收皆有雙位數成長，累計上半年營收均創歷史同期新高，除了持續受惠台電強韌電網計畫訂單外。華城指出，營收成長主要是外銷及民營案訂單成長。

華城6月營收19.26億元，年增37.26%；累計上半年營收76.83億元，年增65.47%，單月、上半年均創歷史同期新高。士電6月營收27.73億元，年增13.05%；累計上半年營收180.89億元，年增8.65%，單月創同期次高、上半年創歷史同期新高。

綠能、AI浪潮興起、美國兆元基建計畫等，重電業持續受惠。日前摩根士丹利證券首開外資證券先例，發布華城研究報告，目標價為1,140元，為「優於大盤」評等。

大摩認為，華城因經營美國市場近30年，在高壓變壓器具有競爭優勢，最能受惠於美國推動基礎建設汰舊換新計畫，且美國變壓器市場持續供不應求，供應短缺的問題至少持續到2026年到2027年。

華城表示，2030年到2040年都是能源轉型的關鍵時代，在淨零碳排趨勢、和AI浪潮下，未來對電力的需求只會更多，且電力問題現在已成國安問題，而綠能、台電電網強韌計畫及國外電力基礎建設外銷市場，已成為公司目前及未來三個主要成長動能。

針對重電事業群，士電表示，持續表現不錯，目前營收利益占比達逾六成，訂單能見度到2027年，外銷訂單比重亦逐年增加，目前受惠美國和加拿大市場拉貨，持續與美國各州電力公司接洽。

營收 美國 華城

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